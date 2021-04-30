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Яндекс.Бизнес сам запустит рекламу вашего дела в интернете
Чтобы вы не тратили своё время на сложные настройки и выбор площадок
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Да, реклама может работать сама
Яндекс.Бизнес создаст и настроит объявления
Просто расскажите, чем вы занимаетесь, и выберите, куда приводить клиентов — в карточку организации в Яндексе или на сайт.
Покажет их сразу на нескольких площадках
В поиске Яндекса, Картах, Дзене, Услугах и на более чем 40 000 сайтах партнёров Рекламной сети.
И проследит за бюджетом
Перенаправит деньги на объявления, которые приводят больше всего клиентов, а неэффективные донастроит или остановит.
По статистике, количество потенциальных клиентов с рекламой от Яндекс.Бизнеса вырастает до 3,5 раз
Автосервис
42 дня с Яндекс.Бизнесом
2 271
436%
переход по рекламным
объявлениям
в 4,6 раза
больше построено маршрутов
до организации
Ресторан
34 дня с Яндекс.Бизнесом
2 502
675%
переход по рекламным
объявлениям
в 6,6 раза
больше построено маршрутов
до организации
Коворкинг
35 дня с Яндекс.Бизнесом
531
1 262%
переход по рекламным
объявлениям
313
411%
целевых действий
в карточке организации
Салон красоты
34 дня с Яндекс.Бизнесом
846
386%
переход по рекламным
объявлениям
в 5,8 раза
больше построено маршрутов
до организации
Автосервис
42 дня с Яндекс.Бизнесом
2 271
436%
переход по рекламным
объявлениям
в 4,6 раза
больше построено маршрутов
до организации
Ресторан
34 дня с Яндекс.Бизнесом
2 502
675%
переход по рекламным
объявлениям
в 6,6 раза
больше построено маршрутов
до организации
Коворкинг
35 дня с Яндекс.Бизнесом
531
1 262%
переход по рекламным
объявлениям
313
411%
целевых действий
в карточке организации
Салон красоты
34 дня с Яндекс.Бизнесом
846
386%
переход по рекламным
объявлениям
в 5,8 раза
больше построено маршрутов
до организации
Подключите рекламу от 5 000 ₽ в месяц
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Автоматизируйте процессы и получайте больше клиентов
Используйте бесплатные инструменты Яндекс.Бизнеса
Онлайн-запись
Позволяет клиентам записаться к вам в любое время через ваш сайт, соцсети и сервисы Яндекса.
Умная клиентская база
Пополняется автоматически и делит клиентов на сегменты для удобной работы.
Акции и сертификаты
Помогут заинтересовать потенциальных клиентов. Появятся прямо в рекламных объявлениях.
Генератор сайтов
Создаст сайт из карточки вашей организации в Яндексе в несколько кликов.
Подключите Яндекс.Бизнес и освободите время для других важных дел
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